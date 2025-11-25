قررت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، تدمير وإزالة منطقة شجرية فلسطينية في محافظة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، بذرائع "أمنية".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن هيئة الجدار والاستيطان (حكومية)، إن سلطات الاحتلال أصدرت أمرا عسكريا بإزالة مساحات شجرية على مساحة 59 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع)، من أراضي بلدة زبوبا في محافظة جنين، بذريعة أمنية.

وقالت الهيئة، وفق الوكالة، إن "إمعان دولة الاحتلال بإصدار أوامر الاعتداء على الأشجار والمزروعات الفلسطينية يثبت انغماسها المستمر بإجراءات الأبرتهايد والفصل العنصري من خلال التضييق على الفلسطينيين".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي أيضا بحجة "حماية المستعمرين"، فيما يتم حرمان المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض من أبسط حقوقهم والاعتداء عليهم وعلى أراضيهم وممتلكاتهم.

وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة والتي استمرت لعامين، أسفرت اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي في الضفة عن تدمير واقتلاع 48 ألفا و728 شجرة، منها 37 ألفا و237 شجرة زيتون، وفق معطيات رسمية.

كما خلفت تلك الاعتداءات ما لا يقل عن 1082 فلسطينيا ونحو 11 ألف مصاب، إلى جانب اعتقال ما يزيد على 20 ألفا و500 شخص، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الفائت، حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح.