

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الانتخابات تمثل «عرسا ديمقراطيا» في الدولة المصرية، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تلعب دورا هاما في إعداد الشباب من خلال برامج مثل «برلمان الطلائع، وبرلمان الشباب، والشيوخ» والتي تمثل محاكاة واقعية للحياة البرلمانية.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» أن البرامج تستهدف تدريب الشباب وتثقيفهم سياسيا، مشددا أن «الانتخابات هي شكل من أشكال الحقوق، وعلى كل شاب أو مواطن أن يمارس هذا الحق».

وأشار إلى أن انتخابات مجلس النواب تكون «أكثر شدة» في الأقاليم والمحافظات الحدودية بسبب العادات الراسخة للعائلات والقبائل، مؤكدا أن من الطبيعي ألا تكون القاهرة والمدن مثل المراكز والقرى.

وذكر أن ظاهرة «عزوف الشباب» التي كانت عنوانا في الإحصاءات السابقة، تغيرت منذ الانتخابات الرئاسية الماضية، قائلا: «شفنا من أول الانتخابات الرئاسية الماضية وما بعدها، أن أهم مقومات النسب الموجودة هي نسب إقبال الشباب على الانتخابات، بفضل جهد الدولة المصرية الكبير جدًا بالتوعية للانتخابات».

وأشار إلى أن المجمل العام يشير إلى وجود «متوسط مشاركة كبير جدًا»، مضيفا: «بعض الناس تدخل الانتخابات وواخد على خاطره وبيتكلم على السوشيال ميديا، هذا نوع من الديمقراطية؛ أن يقول ونحن نسمع، وشاهدنا رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاسمة بشأن موضوع الانتخابات؛ لكن نقول دائما إن هناك صراعا انتخابيا، ولا توجد انتخابات سهلة على مستوى العالم، ونتمنى من الشباب والمواطنين الحرص على اختيار من يمثلهم».

وانتهى الاثنين الإدلاء بأصوات الناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، التي تُجرى في 13 محافظة، والتي فتحت مراكز الاقتراع أبوابها التاسعة صباحا، في محافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال سيناء، ويتنافس 1316 مرشحا على النظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة هي «القائمة الوطنية من أجل مصر».