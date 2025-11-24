أشاد الإعلامي أحمد موسى، بالتحرك «الهائل» لأجهزة وزارة الداخلية، برصد واقعتي تجاوز وضبط القائمين عليهما، بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، وذلك بعد نشر النائب أحمد البرلسي لمقطع فيديو يوثق عمليات شراء أصوات الناخبين أثناء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في دائرة المحلة بمحافظة الغربية.

وشدد خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» على مبدأ الشفافية، قائلا: «ماحدش يخبي حاجة.. قولها تخبيها ليه وشوف التحرك هايحصل إزاي»، مشددا: «هذا ما يحدث.. ولا بد أن يحدث».

ورأى الإعلامي أحمد موسى، أن ما حدث «جريمة وليس مجرد مخالفة»، قائلا: «هذه جريمة انتخابية مش مخالفة، والذي يحاسب عليها الهيئة الوطنية للانتخابات تحاسب على هذه الجريمة الانتخابية، حتى لو هتلغي أو تعيد الانتخاب بالدائرة، مفيش أي مشكلة خالص».

وشدد أن دور وزارة الداخلية انتهى بالضبطية والتحقيق، مؤكدا أن الدور الآن يقع على عاتق الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا كشفت فيه ملابسات مقطع الفيديو الذي تضمن تضرر أحد المرشحين من قيام أنصار مرشح آخر بتوزيع مبالغ مالية على المواطنين بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية لدفعهم للتصويت له، مشيرة إلى ضبط القائمين عليهما وهم 3 أشخاص وسيدة – مقيمون بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة داخل «جراج» وأحد الشوارع بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بمدينة المحلة.

وأوضحت أن المتهمين قاموا بجمع عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة بالمواطنين وحيازتهم مبالغ مالية تمهيدا لتوزيعها عليهم للتصويت لعدد 2 مرشحين، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهم على النيابة العامة وإحاطة الهيئة الوطنية للانتخابات.