اتحاد السلة: الأهلي بطل دوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد السكندري

أكد طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، أن النادي الأهلي تُوِّج رسميًا ببطولة دوري المرتبط، بعدما انسحب الاتحاد السكندري ورفض خوض مباراة الكبار في لقاء الإياب أمام الأهلي.

وأوضح السعيد، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، أن شرارة الأزمة اندلعت عقب نهاية مباراة المرتبط تحت 18 عامًا، والتي فاز فيها الأهلي، حيث قام أحد لاعبي الاتحاد بقذف الكرة في وجه لاعب من الأهلي، ما تسبب في اشتباكات بين لاعبي الفريقين داخل الصالة.

وأضاف: «تم اتخاذ قرار جماعي — وبموافقة نادي الاتحاد السكندري — بإقامة مباراة الكبار بعد إخلاء المدرجات من الجمهور، حرصًا على استكمال النهائي في أجواء هادئة».

لكن السعيد كشف عن مفاجأة غير متوقعة بقوله: «فوجئنا بمغادرة لاعبي الاتحاد ومجلس الإدارة للصالة وعدم خوض المباراة، رغم قيامهم بتسليم الكارنيهات الخاصة باللاعبين قبل المواجهة».

وأشار نائب رئيس الاتحاد إلى أن انسحاب الاتحاد السكندري يُعد تخلفًا عن الحضور وفق اللوائح، ليُعلن الأهلي فائزًا بالمباراة والنهائي، موضحًا: «لا نعرف سبب قرارهم بالانسحاب، الجميع غادر دون استثناء».

وأكد السعيد أن اتحاد السلة طبّق القانون بعد مرور 20 دقيقة من موعد المباراة دون ظهور الاتحاد: «الأهلي كان حاضرًا داخل الملعب، بينما الاتحاد لم يتواجد، فتم اعتباره منسحبًا».

واختتم بالتشديد على أن هناك عقوبات رادعة ستصدر بشأن الأحداث، تشمل عقوبات قوية على لاعب الاتحاد المتسبب في الأزمة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تنتظر النادي السكندري.