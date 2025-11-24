أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، أن الفريق لم يمتلك الشراسة الهجومية الكافية خلال مباراته أمام زيسكو الزامبي في افتتاح دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، رغم تحقيق الفوز بهدف دون مقابل.

وقال عبد الملك في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد عبد الجليل عبر قناة الزمالك إن لاعبي الزمالك مطالبون بإظهار شغف أكبر للمنافسة على البطولات، مشيرًا إلى أن جملة “الزمالك بيكسب بشقاه” التي ارتبطت بالأسطورة الراحل محمد صبري لا تزال تعبر عن واقع الفريق داخل الملعب.

وأضاف أن التغييرات الفنية في الشوط الثاني لم تُضف للفريق بالشكل المطلوب، إلا أنه أشاد بقرار الجهاز الفني بعدم المكابرة في استبدال محمود جهاد رغم نزوله بديلًا.

وأشار عبد الملك إلى أن أحمد فتوح لاعب مختلف يمتلك موهبة كبيرة، مؤكدًا أنه صنع الفارق في شكل الزمالك وأدائه نحو الأفضل.

وكشف عبد الملك أنه كان رافضًا لفكرة رحيل مصطفى شلبي، كما شدد على أن أحمد شريف مركزه الأساسي مهاجم وليس جناحًا.

وأشاد نجم الزمالك السابق بمستوى شيكو بانزا مؤخرًا، مؤكدًا أنه يقدم أفضل أداء له منذ انضمامه للزمالك تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف.

وعن مواجهة كايزر تشيفز المقبلة في جنوب إفريقيا، أكد عبد الملك أن الزمالك قادر على تحقيق الفوز هناك، لكنه حذر من خبرات الفريق الجنوب إفريقي الكبيرة في القارة السمراء.

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته مؤكدًا أنه تعلم الكثير من المدرب البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق للأبيض، مشددًا على أن الأخير يمتاز بالتركيز الشديد في أدق التفاصيل الفنية.