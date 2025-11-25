سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على متهم بإشعال النيران أمام مقر انتخابي بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، كما ضبطت أطراف مشاجرتين انتخابيتين بالقاهرة خلال اليوم الأول للتصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وذكرت الداخلية أنها رصدت مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء زجاجة تحتوي على مادة مشتعلة داخل أماكن الانتظار بمقر إحدى اللجان الانتخابية بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية.

وتمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز)، وتبين أنه مهتز نفسيًا ومعروف بذلك بين أهالي منطقة سكنه.

وبسؤال أهلية المتهم أفادوا بأنه يعاني من أمراض نفسية، وسبق حجزه بإحدى المستشفيات النفسية، وقدموا ما يثبت ذلك.

وفي واقعة أخرى، رصدت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد مرشحي مجلس النواب قيام الأجهزة الأمنية بضبط شخصين أمام إحدى الدوائر الانتخابية بالزاوية الحمراء لشرائهما أصوات الناخبين لصالح مرشح آخر بالقاهرة.

وبفحص الواقعة تبين أن حقيقتها هي ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بوجود مشاجرة أمام إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة القسم بين طرف أول (شقيق المرشح الظاهر بمقطع الفيديو) وطرف ثانٍ (موظفَين أحدهما مصاب بسحجات بالجسم)، بسبب خلافات بينهم تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب مما أدى إلى إصابة أحدهم.

وبمواجهة المتهمين تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة ثالثة، كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي خلاله إحدى السيدات إلقاء القبض على شقيقها "نجل خالة أحد المرشحين لمجلس النواب" بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وتبين أنه تبلّغ لقسم شرطة عين شمس من 4 موظفين بإحدى الجمعيات الخيرية الكائنة بدائرة القسم، "مصابين بكدمات وسحجات متفرقة"، بتضررهم من قيام أحد أنصار مرشح لمجلس النواب – مقيم بدائرة القسم – بالتعدي عليهم وإحداث تلفيات بمحتويات الجمعية.

وتمكنت الداخلية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة ظنًا منه أن الجمعية تابعة لأحد المرشحين المنافسين.

وفي واقعة رابعة، كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تضرر خلاله أحد مرشحي مجلس النواب من بعض الأشخاص لتواجدهم أمام إحدى اللجان الانتخابية بالقاهرة وتوزيعهم كروت تعريفية على الناخبين لتوجيههم للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح آخر.

وبفحص الواقعة تبين أن حقيقتها هي ورود بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من أحد المرشحين بانتخابات مجلس النواب بتضرره من مرشح آخر لقيامه بتوجيه المواطنين للإدلاء بأصواتهم لصالحه وتوزيع كروت تعريفية له عليهم.

وفي وقت لاحق، حضر للقسم المرشح الآخر وأفاد بتضرره من المبلِّغ لقيامه ببث مقطع الفيديو المشار إليه، واتهمه بتوجيه الناخبين بعدم التصويت لصالحه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة خامسة، كشفت الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص وجود تجاوزات خلال العملية الانتخابية وادعاءه مشاهدة أحد المرشحين يشتري أصوات الناخبين بالقاهرة.

وبالفحص، تم تحديد وضبط الشخص القائم على نشر مقطع الفيديو، وهو عامل مقيم بالقاهرة.

وبمواجهته اعترف بنشر المقطع "على خلاف الحقيقة" عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.