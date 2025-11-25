أول تعليق من رئيس الاتحاد السكندري بعد أحداث نهائي المرتبط

كشف محمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد، سبب أزمة مباراة فريقه مع الأهلي في دوري كرة السلة.

وقال سلامة في تصريحات لقناة إم بي سي مصر 2: "هناك أمور لا يجوز أن تُقال، هل يُعقل ألا يستطيعوا تأمين 600 فرد في مباراة كرة سلة".

وأضاف: "قررت توقيع غرامة مالية كبيرة على الناشئ الذي ارتكب الخطأ في مباراة الأهلي، وستكون أكبر عقوبة في تاريخ النادي".

وأكمل: "تحدثت مع مدير الأمن، عن حالة الاحتقان بين الجمهور، المباراة حاضر فيها 600 فرد وهذا حدث كبير ونهائي دوري، لماذا لا يستطيعوا التأمين".

وأنهى: "تحدثت مع محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة الأهلي، عن تأجيل المباراة، حتى لا يحدث أي إصابات للاعبين، خاصة وأن لاعبي فريقي حصلوا على وجبة الغداء الساعة 1 ظهرًا".