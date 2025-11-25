ترامب يوجه ببدء عملية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، عملية تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كـ"منظمات إرهابية أجنبية".

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية والخزانة الأمريكيين ماركو روبيو وسكوت بيسنت إلى تقديم تقرير حول ما إذا كان ينبغي تصنيف أي من فروع الإخوان المسلمين ـ مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن - وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبيت الأبيض.

كما يطلب الأمر من الوزيرين المضي قدما في أي تصنيفات خلال 45 يوما من تقديم التقرير.

وأوضح البيت الأبيض أن الهدف النهائي للأمر هو القضاء على قدرات وعمليات الفروع المُصنفة، وحرمانها من الموارد، وإنهاء أي تهديد قد تشكله لمواطني الولايات المتحدة والأمن القومي الأمريكي.

وأشار إلى أن الرئيس ترامب يواجه شبكة الإخوان المسلمين العابرة للحدود، التي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأبيض أنه في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023، ساعد الجناح العسكري لفرع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان الجماعات الإرهابية في إطلاق عدة صواريخ على أهداف مدنية وعسكرية داخل إسرائيل.

وتابع: "كما شجع أحد كبار قيادات الإخوان المسلمين في مصر على شن هجمات عنيفة ضد شركاء الولايات المتحدة ومصالحها في الشرق الأوسط في اليوم نفسه الذي نفذت فيه حماس هجوم 7 أكتوبر".

ونوه بأن تقارير تشير إلى أن قادة الإخوان المسلمين في الأردن قدموا منذ فترة طويلة دعما ماديا للجناح المسلح لحركة حماس.