جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثة أسير في غزة

أعلن جيش الاحتلال، عصر اليوم الثلاثاء، أن الصليب الأحمر تسلم جثة أحد الأسرى في قطاع غزة.

وذكر بيان صادر عن جيش الاحتلال، أن عملية نقل الجثمان تتم حاليًّا إلى قوات إسرائيلية داخل قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تعتزم جثة أسر إسرائيلي اليوم الثلاثاء.

وقالت القسام عبر حسابها على منصة تليجرام: «في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم سرايا القدس وكتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها وسط قطاع غزة عند الساعة 4 مساء بتوقيت غزة».

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت أمس الاثنين، العثور على جثة أحد أسرى الاحتلال.