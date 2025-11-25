السلطات التايلاندية تأمر بالإجلاء وسط حدوث فيضانات جنوبي البلاد

ذكرت السلطات التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أن الأمطار الغزيرة تسببت في فيضان وصل إلى 10 من مقاطعات جنوبي البلاد، فيما كانت مقاطعة سونجكلا الواقعة على الحدود مع ماليزيا من بين الأماكن الأكثر تضررا.

وجرى إعلان سونجكلا بالكامل منطقة كارثة وصدر الأمر بإجلاء السكان.

وذكرت سلطات إدارة الكوارث، أن 13 شخصا على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن.

وأفادت السلطات المحلية، بأن 465 ألف شخص تضرروا في 16 حيا جراء الفيضانات في سونجكلا وحدها، وكان ما يربو على نصفهم في هات ياي، أكبر مدن جنوبي تايلاند.

ويساعد الجيش التايلاندي، خدمات الطوارئ في عمليات الإغاثة.

وأفادت صحيفة "بانكوك بوست"، بأن العديد من الأشخاص أطلقوا نداءات استغاثة.

وأشارت إلى أن الوصول لأغلب السكان يتم عن طريق القوارب مما عرقل جهود الإنقاذ.