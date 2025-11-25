ارتفاع جماعي للأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استهلت سوق الأسهم الأمريكية، تعاملات اليوم الثلاثاء، بارتفاع جديد بسبب تزايد الامال في خفض أسعار الفائدة الرئيسية خلال اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي في اجتماعه المقرر الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%، معززا بذلك قفزته التي حققها أمس، مع ارتفاع 4 من كل 5 أسهم مسجلة على المؤشر.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 288 نقطة، أي بنسبة 0.6% بحلول الساعة التاسعة و35 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.3%.

وأخفت التحركات المتواضعة، نسبيا للأسهم اليوم بعض التقلبات الكامنة، لا سيما بين الأسهم المرتبطة بصناعة الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم ألفابت بنسبة 1.6% مواصلا أداءه القوي بفضل الحماس الذي أحاط بنموذج جيميني للذكاء الاصطناعي الذي أصدرته الشركة مؤخرا.

وفي غضون ذلك، تذبذب سهم علي بابا هولدنجز الصينية في التعاملات الأمريكية بين المكاسب والخسائر بعد أن أعلنت الشركة الصينية العملاقة عن قفزة في الإيرادات للربع الأخير تفوق توقعات المحللين، ويعود ذلك جزئيا إلى طفرة الذكاء الاصطناعي.

وانخفضت أسهم بعض شركات الرقائق بشكل حاد عقب تقرير من شركة "إنفورميشن" يفيد بأن ميتا بلاتفورمز تجري محادثات لإنفاق مليارات الدولارات على رقائق الذكاء الاصطناعي من ألفابت بدلا منتجات تلك الشركات.

وتراجع سهم إنفيديا لصناعة الرقائق بنسبة 4.8%، وسهم منافستها أدفانسد مايكرو ديفايسز (أيه.إم.دي) بنسبة 7.4%.

كما تسببت تقارير الأرباح المتباينة في تقلبات كبيرة للعديد من شركات تجارة التجزئة.