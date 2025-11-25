رئيس البرلمان الأوكراني يرسم خطوطا حمراء حول خطة السلام الأمريكية

رسم رئيس البرلمان الأوكراني، رسلان ستيفانتشوك، مرة أخرى اليوم الاثنين، خطوطًا حمراء واستبعد تقديم تنازلات معينة، بينما تستمر المشاورات حول خطة سلام بقيادة أمريكية.

وقال ستيفانتشوك في "قمة منصة القرم الدولية" المنعقدة في ستوكهولم: "لا يوجد اعتراف بالاحتلال الروسي للأراضي الأوكرانية، ولا توجد حدود على قوات الدفاع الأوكرانية، ولا يوجد حق نقض (فيتو) على حق أوكرانيا في اختيار التحالفات المستقبلية".

وفي الوقت الذي شدد فيه ستيفانتشوك على استعداد أوكرانيا للدخول في مفاوضات جوهرية لإنهاء الحرب، قال إن التنازلات بشأن اللغة والدين والهوية الوطنية ليست ممكنة.

وقال إن عملية السلام الحقيقية يجب أن تقوم على مبدأ واضح للغاية: "لا شيء يتعلق بأوكرانيا يتم بدون أوكرانيا، ولا شيء يتعلق بأوروبا يتم بدون أوروبا".

وأضاف إن خطة السلام الحقيقية ستوفر تعزيز صناعة التسليح الأوكرانية والأوروبية وتحسين الدفاعات الجوية للبنية التحتية الأوكرانية.

وطالب ستيفانتشوك بضمانات أمنية وزيادة العقوبات على روسيا.

وقال إن هذه الضمانات الأمنية يجب أن تشمل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والعضوية في حلف شمالي الأطلسي (الناتو).