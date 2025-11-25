حماس: الاحتلال يمنع جهود العالم في التخفيف من الكارثة الإنسانية بغزة

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع جهود العالم في التخفيف من الكارثة الإنسانية في قطاع غزة؛ بسبب الحصار المفروض على القطاع.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن خيام سكان قطاع غزة غرقت بسبب الأمطار، مؤكدًا أن جهود العالم لم تفلح في التخفيف من الكارثة، بحسب وكالة سند.

واستنكر عجز كل المنظومة العربية والإسلامية في إغاثة غزة بالرغم من قرارات الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

ودعا العرب والمسلمين لإغاثة غزة، وقال: "لا تخذلوها في الإغاثة كما خذلتموها أثناء حرب الإبادة.. مطلوب من الجميع التحرك أمام هذه المأساة الإنسانية غير المسبوقة".

ويشهد قطاع غزة حالة من عدم الاستقرار الجوي، منذ مساء أمس الاثنين، بدخول موجة أمطار جديدة إلى القطاع، ما فاقمت أزمة الأهالي وساكني الخيام وزادتهم حملاً فوق حملهم.

وغمرت مياه الأمطار خيام النازحين، وتسللت إلى الفُرُش والملابس، تاركةً العائلات تبحث عن أي مساحة جافة تأويها، فيما أغرقت الأمطار أجزاء من قسم العمليات في المستشفى الكويتي الميداني بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما تراكمت مياه الأمطار في الطرقات مُعيقة حركة تنقل المواطنين سيراً على الأقدام أو حتى بالعربات.

ويعيش نحو 1.5 مليون نازح أوضاعًا مأساوية في خيام مهترئة، حيث تؤكد بيانات رسمية أن 93% من خيام القطاع باتت غير صالحة للسكن بفعل القصف والعوامل الجوية.

وتضررت آلاف الخيام مباشرة نتيجة الاستهداف أو بفعل العوامل الطبيعية، فيما يواجه السكان غياب أي بدائل بعد تدمير 90% من البنية التحتية المدنية بخسائر أولية تتجاوز 70 مليار دولار.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال مواد الإيواء، في تنصل من التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 11 أكتوبر الماضي.