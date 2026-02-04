أردوغان بحث مع ولي العهد السعودي رفع مستوى العلاقة وملفات سوريا وفلسطين واليمن

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تعتزم رفع مستوى العلاقات مع الرياض إلى "مرحلة أعلى"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية مساء اليوم الثلاثاء.



وأكد أردوغان على اتخاذ خطوات تعزير الشراكة السياسية والاقتصادية بين تركيا والسعودية في العديد من القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع أردوغان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة السعودية الرياض.

وفي ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، شدد أردوغان على أن تركيا تواصل العمل من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، داعيا إلى تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

كما أكد الرئيس التركي التزام بلاده بدعم استقرار سوريا، مشيرا إلى أن أنقرة ستعمل بالتعاون مع المملكة العربية السعودية في جهود إعادة إعمار سوريا، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



وتطرق اللقاء أيضا إلى آخر التطورات في اليمن، إلى جانب المستجدات في منطقة شرق أفريقيا، حيث جرى بحث هذه الملفات "بشكل مفصل".

ويرافق الرئيس التركي في زيارة إلى السعودية وفد كبير من رجال الأعمال الأتراك.

ويشير هاشم سونغو، رئيس مجلس الأعمال التركي السعودي، إلى أن أهداف رؤية السعودية 2030 تتماشى بشكل كبير مع القدرات التركية في مجالات الصناعة والتصنيع والهندسة والتكنولوجيا. ورغم تجاوز حجم التبادل التجاري 8 مليارات دولار، يسعى الطرفان إلى رفعه إلى 30 مليار دولار على المدى البعيد.

وتركز الزيارة على التوصل إلى اتفاقيات جديدة، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعميق التعاون بين القطاع الخاص، مع الانتقال من المفهوم التقليدي للتجارة نحو شراكات قائمة على الإنتاج المحلي والمشاريع المشتركة. وتعد المشاريع السعودية الضخمة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر والعلا، فرصا واعدة للشركات التركية، خاصة في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، الإنشاءات، الصناعات الدفاعية، الصحة، السياحة، والتحول الرقمي.