مجلس الشيوخ الأسترالي يعلق حضور عضوة بسبب البرقع

علق مجلس الشيوخ الأسترالي، اليوم الثلاثاء، حضور العضو بولين هانسون المنتمية لتيار اليمين المتطرف الجلسات لمدة سبعة أيام انعقاد بعدما ارتدت البرقع لدعم مساعيها لحظر الزي الإسلامي في الأماكن العامة، مما دفع المشرعين للتنديد بهذا التصرف.

وارتدت هانسون، البرقع في مجلس الشيوخ، أمس الاثنين، بعد منعها من تقديم مشروع قانون يحظر ارتداءه وأي أغطية وجه أخرى في الأماكن العامة. وسرعان ما اتهمها مشرعون مسلمون بالعنصرية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج: "استعراض السناتور هانسون البغيض والسطحي يمزق نسيجنا الاجتماعي وأعتقد أنه يجعل أستراليا أضعف، كما أن له عواقب وخيمة على عدد من أفراد أكثر الفئات ضعفا لدينا".

وأضافت: "سخرت السناتور هانسون من عقيدة بأكملها وحطت من شأنها، وهي عقيدة يعتنقها ما يقرب من مليون أسترالي... لم يسبق لي أن رأيت شخصا لا يحترم (البرلمان) إلى هذا الحد".

وأقر المجلس اقتراحا بتوجيه اللوم إلى هانسون بأغلبية 55 مقابل خمسة أصوات.

وقالت هانسون إنها متمسكة بآرائها بشأن البرقع، وإنه لا يوجد زي خاص بالبرلمان.

وقالت لصحفيين في كانبيرا: "سأتمسك بموقفي وما أؤمن به، وسأواصل القيام بذلك. الناس هم من سيحكمون علي".

وهذه هي المرة الثانية التي ترتدي فيها هانسون البرقع داخل البرلمان بعدما فعلت ذلك في عام 2017 ودعت إلى حظره على مستوى البلاد.