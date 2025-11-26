الحصر العددي بدوائر التجمع والشروق وبدر: الحناوي وإمام في الصدارة

أعلنت اللجنة العامة بدائرة التجمع – الشروق – بدر (الدائرة 7) الحصر العددي للأصوات بعد استلام محاضر الفرز في الدائرة، وذلك في انتخابات مجلس النواب 2025.

وأظهر الحصر العددي تقدم محمد الحناوي، مرشح حزب مستقبل وطن، وعبد المنعم إمام، مرشح حزب العدل، في السباق الانتخابي بالدائرة عقب انتهاء أعمال الفرز.

وأوضحت اللجنة أن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بلغ 40,994 صوتًا، حيث حصل محمد الحناوي على 26,184 صوتًا، وحصل عبد المنعم إمام على 19,554 صوتًا، ليتمكن المرشحان من حسم المقعدين بعد تجاوزهما الأغلبية المطلوبة دون الحاجة إلى جولة إعادة.

وجاء في المركز الثالث المرشح أحمد أيمن عامر بعد حصوله على 4,219 صوتًا.