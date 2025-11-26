مؤشرات الحصر العددي لدائرة السيدة زينب: محمد شيحة يتصدر السباق

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر وعابدين، والتي تضم 28 لجنة فرعية، نتيجة الحصر العددي لمحاضر فرز الأصوات في الدائرة.

وأفادت اللجنة بأن إجمالي عدد الناخبين المقيدين على مستوى اللجان الفرعية بلغ 273 ألفًا و173 ناخبًا، فيما بلغ عدد الحاضرين 19 ألفًا و280 ناخبًا. وسجّلت اللجنة 15 ألفًا و874 صوتًا صحيحًا، مقابل 3 آلاف و406 أصوات باطلة.

وأوضحت اللجنة العامة أن الدائرة تضم 4 مرشحين، وجاءت الأصوات التي حصل عليها كل مرشح كالتالي:

محمد أحمد شيحة (مرشح حزب حماة الوطن): 9 آلاف و516 صوتًا

أشرف كمال محمد حسين (فردي مستقل): 3 آلاف و105 أصوات

فائقة محمد عطية (مرشحة حزب الدستور): 658 صوتًا

محمد فرغلي (فردي مستقل): ألفان و595 صوتًا

ووفقًا لهذا الحصر العددي، فقد تجاوز المرشح محمد أحمد شيحة نسبة 50% من الأصوات الصحيحة، في الدائرة المخصص لها مقعد واحد.

وفيما يتعلق بـ القائمة الوطنية من أجل مصر، بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم للقائمة 12 ألفًا و345 ناخبًا، بينما بلغ عدد غير المصوّتين لها ألفين و518 ناخبًا.