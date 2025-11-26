شهد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، حفل افتتاح الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان مازن الغرباوي.

وجرى خلال الحفل تكريم ثلاثة من أبرز القامات المسرحية في الوطن العربي، تقديرًا لإسهاماتهم المميزة في إثراء الفن المسرحي. فقد منح المهرجان لقب "الشخصية المسرحية العربية المكرمة" للبروفيسور والمخرج عبد الكريم جواد اللواتي من سلطنة عمان، تقديرًا لمسيرته الإبداعية ودوره في تطوير الحركة المسرحية العربية.

كما كرّم المهرجان المبدع الكوري يون وونج سونج، باعتباره الشخصية الكورية المكرمة لهذا العام، اعترافًا بجهوده في دعم المسرح العالمي.

فيما مُنح درع سميحة أيوب التقديري للفنان القدير حمد عبد الرضا من دولة قطر، تكريمًا لعطائه المسرحي وإسهاماته الكبيرة في المشهد الفني الخليجي والعربي.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

ويحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة، وبرعاية ذهبية من البنك الأهلي المصري، وشركة عين للإنتاج الفني، وبلدية ظفار بسلطنة عمان.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة إلهام شاهين، تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.