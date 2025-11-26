فرقة أطفال قنا للفنون الشعبية تتألق في احتفالات عيد الطفولة

نظم فرع ثقافة قنا مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية احتفالًا بعيد الطفولة، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهد قصر ثقافة الطفل حفلًا فنيًا قدمت خلاله فرقة أطفال قنا للفنون الشعبية فقرات استعراضية متنوعة بقيادة الفنان محمد بريقع، تضمنت عروضًا مثل: "بنحب مصر"، "مصر المنصورة"، "سنة الحياة"، "ولا أي كلام"، "يا دنيا سمعاني"، "أم الدنيا"، إلى جانب فقرة التنورة المميزة. واختتم الحفل بتكريم عدد من الطلاب المتميزين.

واستمرارًا للأنشطة المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وبإدارة محمود عبد الوهاب، أقام فرع ثقافة قوص ورشة حكي بعنوان "أطفال ولكن أبطال"، تناول خلالها الأديب أحمد محمد حسن دور الأطفال في المواقف البطولية، مقدمًا بعض النماذج الإيجابية، من بينها الطفل المصري عبد الستار آدم، ابن محافظة بني سويف، الذي لعب دورًا هامًا في معركة البارود التي أسفرت عن هزيمة الفرنسيين.

كما نفذ بيت ثقافة دشنا بروضة عبد الرحيم العلمية ورشة لاكتشاف المواهب في مجالات الإنشاد الديني، الإلقاء الشعري، الغناء، والأداء المسرحي، تلاها حديث حول كيفية تنمية المواهب الإبداعية قدمه كل من صابر حسين خليل وسحر محمود علي.