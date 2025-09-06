المنتخب يضع قدما في المونديال بثنائية في إثيوبيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق منتخب مصر فوزا ثمينا على إثيوبيا بهدفين دون رد لحساب الجولة السابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وسجل الهدفين محمد صلاح في الدقيقة 41 من ركلة جزاء، وبنفس الطريق أضاف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة 45+2.

وبات منتخب مصر على بُعد انتصار وحيد يؤهله لنهائيات المونديال، وتحديدا ضد منتخب بوركينا فاسو وصيف الترتيب في الجولة المقبلة.

فرض منتخب مصر أفضلية كبيرة من حيث السيطرة والاستحواذ وصناعة الفرص، بينما تراجع منتخب إثيوبيا منذ البداية إلى مناطقه الدفاعية على أمل خلق خطورة من المرتدات.

وكاد التقدم أن يأتي مبكرا عن طريق تريزيجيه بكرة أمام المرمى تصدى لها الحارس في الدقيقة 4.

وظلت المحاولات مستمرة وأتيحت فرصة أخرى لتريزيجيه بعد جملة مشتركة مع محمد صلاح ليسدد لاعب الأهلي أيضا لكن الحارس أبوبكر نوري تصدى للكرة وحولها إلى ركنية.

وكاد أسامة فيصل أن يسجل من رأسية بعد عرضية زيزو من ركنية لكن الحارس الإثيوبي واصل التألق.

وفي الدقيقة 21 تصدى القائم الأيسر لإثيوبيا لتسديدة قوية من تريزيجيه لتتواصل الفرص الضائعة.

وأضاع مرموش محاولة أخرى أمام المرمى في الدقيقة 25 بتسديدة علت العارضة.

وجاءت المحاولة الإثيوبية الأولى على مرمى الشناوي في الدقيقة 28، لكن من مسافة بعيدة لم تمثل إزعاجا للحارس محمد الشناوي.

وسدد حمدي فتحي كرة قوية بعيدا عن المرمى ومن مسافة بعيدة أيضا في الدقيقة 31.

وأهدر مرموش فرصة أخرى بتسديدة عشوائية في الدقيقة 34 مرت عاليا.

وفي الدقيقة 38 حصل تريزيجيه على ركلة جزاء إثر إعاقة في كرة مشتركة.

ومن الركلة سجل محمد صلاح الهدف الأول في الدقيقة 41.

وخرج الشناوي من مرماه ليبعد محاولة إثيوبية خطيرة في الدقيقة 43.

ومن استغلال لخطأ دفاعي مرر صلاح كرة لزيزو الذي سدد كرة قوية ارتطمت بيد أحد المدافعين فيما لم يتردد الحكام في احتساب ركلة جزاء لمصر بالدقيقة 45+1 ومنها سجل عمر مرموش الهدف الثاني للفراعنة.

الشوط الثاني

استمرت افضلية مصر في الشوط الثاني، بسيطرة وضغط وتناقل الكرة بحدود منطقة جزاء إثيوبيا، حيث لم يتخل المنافس عن حذره الدفاعي وظل متراجعا في مناطقه.

وأتيحت فرصة لصلاح في الدقيقة 50 للتسجيل لكن تسديدته على الطائر مرت عاليا.

وأهدر تريزيجيه فرصة محققة أمام المرمى بالدقيقة 57 بعد متابعة كرة ارتدت من الحارس نوري، لكن اللاعب سدد فوق العارضة.

ودفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بإبراهيم عادل ومهند لاشين على حساب زيزو وعمر مرموش في الدقيقة 62.

وهدأ إيقاع اللعب نسبيا، ما مكن منتخب إثيوبيا من التقدم نسبيا للهجوم والسعي لمبادلة مصر الهجمات لكن دون خطورة حقيقية.

وشارك مصطفى محمد ومحمود صابر ونبيل عماد دونجا في الدقائق الأخيرة لكن دون أن تتغير النتيجة.

رفع متخب مصر رصيده لـ 19 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة بفضل هذا الانتصار الهام.