«إيبوك»: إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل لاتفاق الشهر المقبل

نقل موقع "إيبوك" الإخباري، عن مسئولين إسرائيليين، تأكيدهم أن إدارة ترامب تزيد الضغط على إسرائيل وسوريا للتوصل لاتفاق أمني الشهر المقبل.

ورجح المصدر أنه حتى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر، ستبذل الإدارة الأمريكية جهدا سياسيا مكثفا لتقريب المواقف بين إسرائيل وسوريا للتوصل إلى توقيع اتفاق أمني.

وذكرت أن "ترامب يبحث عن إنجازات سياسية في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى أن "الاتفاق الأمني الذي تحاول الولايات المتحدة الترويج له بين إسرائيل وسوريا يواجه صعوبات"، بحسب وكالة "معاً" الفلسطينية.

وأضافت: "إسرائيل غير مستعدة للانسحاب من قمة جبل الشيخ والتراجع في المنطقة العازلة، التي وسعتها مباشرة بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد".

وتابعت المصادر أن اتفاق أمني يؤدي إلى نزع السلاح في جنوب سوريا، ويمنع تركيا من بناء قواعد عسكرية في سوريا، ويسمح بفتح ممر إنساني من أراضي إسرائيل إلى الدروز في السويداء، يخدم المصالح الأمنية لإسرائيل بشكل جيد.

وكشفت المصادر عن أن الرئيس السوري أحمد الشرع يصر على أن تنسحب إسرائيل من جميع الأراضي التي احتلتها في سوريا مباشرة بعد سقوط نظام الأسد، وأن تعود إلى "اتفاقية فصل القوات" بينها لعام 1974.

وقالت مصادر أمنية رفيعة إن إسرائيل "تنظر إلى الشرع على أنه يتأرجح بين القوة والضعف: قوي في درجة سيطرته على أجزاء من الشارع السوري السنّي، وإن لم يكن على الفصائل الجهادية المسلحة، لكنه ضعيف من حيث القدرة على حكم بلد فقير وشاسع يتطلب استثمارات أجنبية لإعادة إعماره".