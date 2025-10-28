الأزهر بمطروح يفعّل مبادرة «التفكير النقدي درع الأمان» لتعزيز الأمن الفكري بين الطلاب

قال الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن مكتب البحوث بالمنطقة الأزهرية فعّل أنشطة مبادرة "التفكير النقدي درع الأمان" من خلال عدد من الزيارات الميدانية التفاعلية لطلاب الأزهر إلى مديرية الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة، بهدف تعزيز الأمن الفكري والتحصين المعرفي.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية أن طلاب معهد بنين عمر بن عبد العزيز الأزهري، ومعهدي الدكتور عبد الحليم محمود وفتيات مطروح، شاركوا في هذه الأنشطة التي هدفت إلى ترسيخ الوعي التحليلي لدى النشء، من خلال ربط الممارسة الرياضية بالتفكير التحليلي العميق، والبحث العلمي بتقييم مصادر المعرفة.

وأكد أن مديرية الشباب والرياضة استقبلت الطلاب وتحدث معهم فريق إدارة الرياضة، مشيراً إلى أن المديرية تركز على تدريب الشباب على تحليل المواقف المعقدة والتخطيط الاستراتيجي المشترك، بما يعزز قدرتهم على التمييز بين الحقائق والشائعات في حياتهم اليومية.

كما شملت الزيارات مكتبة مصر العامة، حيث استقبل مدير المكتبة الطلاب، برفقة مسؤولة قاعة الكبار، وتحدثا معهم حول آليات البحث المنهجي وتقييم مصداقية مصادر المعلومات، وصولاً إلى تكوين رأي مستنير.

وفي ختام هذه الأنشطة، اتفقت المنطقة الأزهرية مع الجهتين على تعميق أواصر التعاون، وتكليف الطلاب بإعداد أبحاث نقدية قصيرة لضمان التطبيق الفعّال لمهارات التفكير النقدي في بيئات تعليمية متنوعة.