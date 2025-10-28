أعرب الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، عن خالص تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل لجهود التنمية، مشيدًا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في دعم مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز قيم العدالة والمواطنة.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية باليوبيل الماسي لتأسيسها، بمناسبة مرور خمسة وسبعين عامًا على انطلاق عملها الوطني والإنساني، والذي أُقيم بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

وقال الدكتور أندريه زكي: «إن الهيئة ارتبطت منذ نشأتها بالجانب الوطني»، مؤكدًا أن المواطنة ليست مجرد مصطلح سياسي، بل هي مساحة آمنة للجميع تحت مظلة الدستور والقانون.

وأضاف: «تسعى الهيئة دائمًا إلى شراكة فعّالة مع مؤسسات الدولة في جميع المبادرات التنموية من أجل تحقيق تنمية مستدامة».

وأشار رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية إلى أن الهيئة شاركت في مبادرات الدبلوماسية الشعبية، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع الشراكات وتعزيز منظومة الشفافية والقياس، معلنًا انطلاق فصل جديد من العمل التنموي بمناسبة اليوبيل الماسي للهيئة القبطية الإنجيلية.

وشهد الحفل مشاركة السفير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب الأستاذ الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء طارق عبد الغني، محافظ الدقهلية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، واللواء أركان حرب أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، والدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور مصطفى عبد الغني، أمين عام بيت العائلة، بالنيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ونيافة الأنبا فيلوباتير، بالنيابة عن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمهندسة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد كبير من القيادات الدينية والفكرية والإعلامية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وشركاء الهيئة من داخل مصر وخارجها.