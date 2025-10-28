عرضت الحكومة البريطانية تقديم ميزانية أولية للمطورين تبلغ 08ر1 مليار جنيه استرليني (44ر1 مليار دولار) سنويا لدعم مزارع الرياح البحرية الجديدة.

وكشفت الحكومة عن المبلغ النقدي للمزاد القادم للكهرباء المتجددة، والذي سيشهد مزايدة المطورين لتأمين سعر ثابت يمكنهم تحصيله مقابل كل ميجاوات/ساعة من الطاقة التي يولدونها.

وتهدف الميزانية إلى تحفيز الاستثمار في قدرات الطاقة النظيفة كجزء من طموحات أوسع لإزالة الكربون في شبكة الكهرباء في المملكة المتحدة وخفض فواتير المنازل وتعزيز النمو الاقتصادي، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وزاد الوزراء الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن تفرضه الشركات على كل ميجاوات/ساعة من الكهرباء هذا العام مع استمرار التضخم واختناقات سلسلة التوريد في رفع التكاليف.