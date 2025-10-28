الحاجة نبيلة بلبل الشرقية: البامية شوكتني وش السعد ولسة بشتغل في الغيط

قالت الحاجة نبيلة، المعروفة باسم «بلبل الشرقية»، إن أغنية «البامية شوكتني» سبب شهرتها، مشيرة إلى أن ابنها صور الفيديو وهي تغنيها دون ترتيب مسبق.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «البامية شوكتني وش السعد، ابني كان نازل وقال لي حسك جميل أوي ياما خليني أصورك، ومن يومها اتشهرت».

وأشارت إلى أن ابنها أخبرها بأن الأغنية أصبحت «ترند» على مواقع التواصل وهو ما أثار تعجبها، مضيفة: «كنت فاكرة إنه ترنج من اللي بيتلبس، قلت له عيب يا ولا، لكنه فهمني بعدها وانبسطت أوي».

وذكرت أنها ما زالت تعمل في الغيط رغم شهرتها، لافتة إلى أنها لازلت تقطن بنفس المنزل في قريتها بمحافظة الشرقية.

وأعربت عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة «هات إيديك يا ولا» من كلمات منة عدلي القيعي، موضحة أنها حفظت الكلمات في الاستوديو لأنها لا تعلم القراءة والكتابة.