وزير خارجية بريطانيا: الوضع الإنساني في غزة كارثي والنساء والفتيات هن الأكثر معاناة

أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، عن تقديم دعم جديد منقذ للحياة للنساء الحوامل والأمهات الجدد في غزة، يتضمن توفير مستلزمات النظافة الشهرية لآلاف النساء والفتيات.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان عبر موقعها الرسمي، إن «هذه المساعدات يمكن أن تصل إلى الآلاف، إذا سمحت إسرائيل بزيادة كبيرة في وصول المساعدات الإنسانية الحيوية».

ويأتي هذا الإعلان بعد أن أكدت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي وجود مجاعة في أجزاء من قطاع غزة.

وأكدت المملكة المتحدة أن رفض الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول مساعدات كافية إلى غزة تسبب في «هذه الكارثة من صنع الإنسان». وحثتها على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع على الفور.

وقال وزير الخارجية ديفيد لامي، إن «الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيًا، إذ تعاني مدينة غزة من المجاعة»، منوهًا أن النساء والفتيات هن الأكثر معاناة.

وأشار إلى أن المملكة المتحدة تبذل قصارى جهدها لتحسين الوضع، مضيفًا: «لكننا نؤكد بوضوح تام: لكي تُحدث المساعدات تأثيرًا، يجب على إسرائيل ضمان دخولها وإيصالها بأمان إلى المدنيين المحتاجين إليها».

ولفت إلى تضرر نظام الرعاية الصحية في غزة بشكل كبير، في ظل استمرار القصف على المراكز الصحية وتوقف معظم المستشفيات عن العمل.

وأضاف: «يجب على إسرائيل ضمان حماية المدنيين، بمن فيهم طواقم الرعاية الصحية والبنية التحتية الصحية، وتمكين إيصال الأدوية المنقذة للحياة والمعدات الطبية ومستلزمات الرعاية الصحية إلى غزة».

وجدد التأكيد على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة المساعدات، ووضع إطار لتحقيق السلام على المدى الطويل.