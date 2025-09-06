وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا بإعادة تسمية وزارة الدفاع الأمريكية إلى وزارة الحرب، وتغيير لقب وزير الدفاع إلى وزير الحرب.

وقال ترامب عقب التوقيع في المكتب البيضاوي: "أعتقد أنه اسم أكثر ملاءمة بكثير، خاصة في ضوء ما يمر به العالم الآن"، بحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وأضاف: "لدينا أقوى جيش وأعظم معدات (عسكرية) في العالم، ولدينا أفضل مُصنعي المعدات بفارق شاسع، لا يوجد أحد حتى لينافسنا".

وطلب ترامب من وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، الذي كان بجواره خلال مراسم التوقيع، أن يُدلي بتصريحات، وفقا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وقال هيجسيث إن الولايات المتحدة "لم تربح حربا منذ الحرب العالمية الثانية"، مضيفا أنه "لا يقصد الإساءة إلى قدامى المحاربين في الحروب التالية".

وأضاف هيجسيث: "سوف نقاتل لننتصر، لا لنُهزم. سنكون في موقع الهجوم، لا مجرد الدفاع"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستعمل على "إعداد محاربين، لا مجرد مدافعين".

يشار إلى أن إعادة التسمية الرسمية للوزارة ستتطلب إقرارا من الكونجرس.

من جهته، أكد البيت الأبيض أن وزير الدفاع يمكنه أيضا استخدام لقب وزير الحرب بموجب الأمر التنفيذي.

جدير بالذكر أن وزارة الحرب، التي أُنشئت عام 1789، كانت تدير القوات البرية الأمريكية وتشرف على جميع فروع القوات المسلحة الأمريكية خلال الحربين العالميتين قبل أن يتم دمجها في وزارة الدفاع عام 1949.