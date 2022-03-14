أوكرانيا: توقف المحادثات الرسمية مع روسيا حتى الثلاثاء

أفاد مفاوض أوكراني، بتوقف المحادثات الرسمية مع روسيا حتى غد الثلاثاء، وذلك حسبما أوردته قناة "سكاي نيوز عربية".

وكان ميخائيل بودولياك مستشار الرئاسة الأوكرانية، قد صرّح بأنّ المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا في جولتها الرابعة تواجه صعوبات، لكنها مستمرة.

وكتب بودولياك عبر حسابه على تطبيق "تلجرام": "الطرفان يعبران بنشاط عن مواقفهما بعد أن تم تدقيقها. التفاوض صعب، لكنه مستمر. سبب الخلاف هو أن لدينا أنظمة سياسية مختلفة للغاية".

وانطلقت اليوم جولة رابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، اليوم الاثنين، في إطار بحث سبل التوصل إلى حل للأزمة بين البلدين والتصعيد العسكري الأخير بينهما.

وجرت المفاوضات بين وفدي البلدين عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك على خلاف الجولات السابقة.

وعقدت الجولتان الأولى والثانية في بيلاروسيا بين وفدين من البلدين، أما الثالثة فكان اللقاء بين وزيرَي الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا في تركيا، الخميس الماضي.

وفي 24 فبراير الماضي، شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا أسفرت حتى اليوم عن فرار أكثر من 2.5 مليون أوكراني باتجاه الدول المجاورة.

وتشترط موسكو لإنهاء عمليتها العسكرية تخلي كييف عن أي خطط من شأنها الانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واتخاذ موقف الحياد التام.