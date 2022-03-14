ينعقد صباح غدًا الثلاثاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات، الملتقى الفقهي الأول لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تحت عنوان "الفتوى الإلكترونية ودورها في التنمية المستدامة"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبحضور وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، ولفيف من كبار علماء وفقهاء الأزهر الشريف.

وسيحضر الملتقى أيضًا كل من: "عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الدكتور علي جمعة، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية الدكتور نظير عيّاد، ورئيس قطاع المعاهد بالأزهر الشريف الدكتور سلامة داود، وأمين عام هيئة كبار علماء الأزهر الشريف الدكتور حسن الصغير، والمدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الدكتور أسامة الحديدي".

ويُناقش المُلتقى عدة محاور أبرزها؛ "مدى إسهام الفتوى الإلكترونية في دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق رؤيتها للتنمية المُستدامة 2030"، و"تجديد الخطاب الإفتائي ودوره في التنمية المستدامة"، بالإضافة إلى "الفتوى الإلكترونية عند الجماعات المتطرفة وخطرها على التنمية المستدامة".

ويهدف الملتقى إلى دعم جهود الدولة المصرية في التنمية المستدامة، والتأصيل العلمي لدور الفتوى الإلكترونية في التنمية المستدامة، بجانب تقديم خُطط ورؤى وأفكار تتعلق بالخطاب الإفتائي بما يدعم أهداف التنمية المُستدامة.

كما يسعى الملتقى، المزمع عقده بصفة دورية - ربع سنوية، لإصدار توصيات علمية دقيقة للعمل عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن التنمية المُستدامة، من خلال البحث والاطلاع على أبرز الأفكار والرؤى في مجال التنمية، وتحليلها بشكل علمي يتوافق مع منهج الأزهر الشريف، للرّد على الأفكار المُنحرفة والمُتطرفة في مجال الفتوى والتي من شأنها عرقلة جهود التنمية.