شرطة لندن تعتقل 523 شخصا خلال احتجاج على حظر حركة فلسطين أكشن

قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت إنها ألقت ​القبض على 523 شخصا خلال مظاهرة نظمت في ‌ميدان الطرف الأغر بلندن احتجاجا على قرار بريطانيا حظر حركة فلسطين أكشن.

وقالت شرطة لندن ​في منشور على موقع إكس ​إنها اعتقلت أشخاصا بسبب تعبيرهم عن دعمهم "لمنظمة ⁠محظورة".

وكان هذا التجمع هو الأول ​منذ أن قضت المحكمة العليا في لندن ​في فبراير شباط بعدم قانونية الحظر الذي يصنف الحركة المؤيدة للفلسطينيين منظمة إرهابية. وحصلت وزيرة ​الداخلية البريطانية شابانا محمود على موافقة ​للطعن في الحكم.

وفي يوليو تموز الماضي، حظر المشرعون ‌الحركة ⁠بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد أن اقتحم بعض أعضائها قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي.

وتتهم حركة فلسطين أكشن الحكومة البريطانية بالتواطؤ ​في ما ​تصفه ⁠بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في غزة، ونفت إسرائيل مرارا ارتكاب ​أي انتهاكات خلال حربها في ​غزة.

وخلال ⁠مظاهرة اليوم السبت، جلس المتظاهرون الذين حملوا لافتات وارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية ذات ⁠اللونين ​الأبيض والأسود ولوحوا بالأعلام ​الفلسطينية، على الأرض أو على كراسي قابلة للطي.