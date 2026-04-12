شرطة لندن تعتقل 523 شخصا خلال احتجاج على حظر حركة فلسطين أكشن

قالت الشرطة البريطانية اليوم السبت إنها ألقت القبض على 523 شخصا خلال مظاهرة نظمت في ميدان الطرف الأغر بلندن احتجاجا على قرار بريطانيا حظر حركة فلسطين أكشن.
وقالت شرطة لندن في منشور على موقع إكس إنها اعتقلت أشخاصا بسبب تعبيرهم عن دعمهم "لمنظمة محظورة".
وكان هذا التجمع هو الأول منذ أن قضت المحكمة العليا في لندن في فبراير شباط بعدم قانونية الحظر الذي يصنف الحركة المؤيدة للفلسطينيين منظمة إرهابية. وحصلت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود على موافقة للطعن في الحكم.
وفي يوليو تموز الماضي، حظر المشرعون الحركة بموجب قانون مكافحة الإرهاب بعد أن اقتحم بعض أعضائها قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي.
وتتهم حركة فلسطين أكشن الحكومة البريطانية بالتواطؤ في ما تصفه بجرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في غزة، ونفت إسرائيل مرارا ارتكاب أي انتهاكات خلال حربها في غزة.
وخلال مظاهرة اليوم السبت، جلس المتظاهرون الذين حملوا لافتات وارتدى بعضهم الكوفية الفلسطينية ذات اللونين الأبيض والأسود ولوحوا بالأعلام الفلسطينية، على الأرض أو على كراسي قابلة للطي.