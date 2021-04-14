وزير الخارجية الإيطالي يوافق على الانسحاب الأمريكي من أفغانستان

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الأربعاء، لقد اتفقنا مع الموقف الأمريكي بشأن الانسحاب من أفغانستان.

وأضاف دي مايو، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، "أننا نتجه إلى قرار تاريخي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو قرار نتخذه مع حلفائنا ويتعلق بوجود قوات التحالف في أفغانستان".

وفي حديثه بعد اجتماع مع نظرائه الأمريكيين والبريطانيين والألمان والأتراك، شكر دي مايو الجنود الإيطاليين المشاركين في مهام حفظ السلام في جميع أنحاء العالم، وأضاف: "لن نتخلى أبدًا عن الشعب الأفغاني، الذي سنواصل مساعدته أكثر في التنمية، ومشاريع التعاون ودعم الأعمال والمجتمع المدني وحماية حقوق الإنسان".

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن دي مايو وصل إلى بروكسل، اليوم الأربعاء، لحضور اجتماع استثنائي حول أفغانستان.

وذكر بيان صدر عن مقر وزارة الخارجية قصر (فارنيزينا) "أن دي مايو انطلق في رحلته من واشنطن الليلة الماضية، وسيشارك مع نظيره الأمريكي أنطوني بلينكين، في اجتماع محدود الأعضاء، دعت إليه دول إطار العمل بشأن أفغانستان".

وخلصت مذكرة الخارجية إلى القول "إن الوضع في أفغانستان كان أحد الموضوعات التي شغلت محور المحادثات التي جرت في واشنطن بين دي مايو وبلينكين".