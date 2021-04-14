مانيلا تقدم احتجاجا دبلوماسيا ضد بكين بسبب سفن بحر الصين الجنوبي

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أمر وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين، اليوم الأربعاء، بتقديم احتجاج دبلوماسي آخر ضد الصين، على خلفية رصد 240 سفينة صينية متناثرة في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وأعلن لوسكين عبر تويتر عن "إطلاق احتجاج دبلوماسي الآن".

واستدعت وزارة الخارجية يوم الاثنين السفير الصيني لدى الفلبين هوانج شيليان بشأن "الوجود غير القانوني المستمر" للسفن الصينية في منطقة الشعاب المرجانية "ويتسون ريف".

ومنذ الشهر الماضي، تطالب الفلبين بسحب سفن "الميليشيات" الصينية في "ويتسون ريف"، وتم تسجيل وجود 220 سفينة في 7 مارس.