المستشار الألماني لا يرى أي تغيير في موقف بوتين

بعد مرور شهرين ونصف على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لا يرى المستشار الألماني أولاف شولتس أي تغيير في موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال شولتس، في مقابلة نشرتها بوابة "تي أونلاين" الألمانية الإخبارية اليوم السبت، إنه من الواضح أيضا أن روسيا لم تحقق أيا من أهداف الحرب التي ذُكرت في البداية.

وذكر شولتس أنه لم يتم احتلال أوكرانيا، بل دافعت عن نفسها بمهارة كبيرة وشجاعة وإرادة لتقديم التضحيات، وقال: "لم ينسحب حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل عزز قواته في الجناح الشرقي للحلف. وسيصبح الحلف أقوى عندما تنضم فنلندا والسويد إليه"، مضيفا أن الجيش الروسي نفسه عانى من خسائر كبيرة، أكثر بكثير مما تكبده على مدار عشر سنوات خلال حملة الاتحاد السوفيتي على أفغانستان.

وقال: "سيتضح لبوتين ببطء أن السبيل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو التفاهم مع أوكرانيا"، موضحا أنه لا يمكن التوصل لاتفاق عبر سلام تفرضه روسيا.

يُذكر أن المستشار الألماني أجرى أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع بوتين استغرق أكثر من ساعة.