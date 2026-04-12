مسئول فلسطيني: ندين اعتداءات الاحتلال على المصلّين المسيحيين والمحتفلين بالنور المقدس

أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري، الاعتداءات التي نفذتها عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي بحق المصلّين المسيحيين والمحتفلين بالنور المقدس في مدينة القدس، خلال مشاركتهم في مراسم استقبال النور المقدس من كنيسة القيامة.

وشملت الاعتداءات -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- الضرب والدفع والتنكيل، إلى جانب اعتقال عدد من المشاركين، في مشهد قمعي خطير يستهدف حرية العبادة والوجود المسيحي في المدينة المقدسة.

وأكد خوري أن هذه الانتهاكات تشكل اعتداء مباشرا على الفلسطينيين أثناء ممارستهم شعائرهم الدينية، وانتهاكا صارخا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة والوصول الآمن إلى الأماكن المقدسة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تعمّدت استهداف المصلّين والحشود المحتفلة، في محاولة لفرض واقع قسري وترهيب المواطنين وثنيهم عن ممارسة شعائرهم الدينية.

وأضاف أن الاعتداءات لم تقتصر على المصلّين، بل طالت أيضا المجموعات الكشفية التي تشكل جزءا أصيلا من الطقوس الاحتفالية، حيث تم التضييق عليها ومنعها من أداء دورها التقليدي في تنظيم المسيرات واستقبال الحجاج، في محاولة ممنهجة لتقويض المظاهر الاحتفالية المرتبطة بسبت النور، وطمس الطابع الروحي والوطني لهذا الحدث.

وبين أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق أوسع من الانتهاكات المتواصلة التي تستهدف حرية العبادة، حيث حُرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس، في ظل القيود العسكرية المشددة والحواجز التي حالت دون وصولهم إلى أماكنهم المقدسة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

وأكد خوري أن ما جرى في القدس من اعتداءات واعتقالات وتقييدات يشكل تصعيدا خطيرا ومحاولة لفرض واقع جديد في المدينة المقدسة، مشددا على أن هذه الممارسات لن تثني أبناء الشعب الفلسطيني عن التمسك بحقهم في الوصول إلى مقدساتهم وإحياء شعائرهم الدينية بحرية وكرامة.

وشدد على أن استمرار إحياء شعائر سبت النور ونقل النور المقدس، رغم القيود والانتهاكات، يحمل رسالة صمود وأمل، ويجسد تمسك أبناء شعب فلسطين، مسيحيين ومسلمين، بإرثهم الروحي والحضاري المتجذر في هذه الأرض.