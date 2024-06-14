دراسة ترصد ازدياد الحاجة إلى منازل جديدة في ألمانيا

أظهرت دراسة حديثة أن الوضع يزداد صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن سكن في ألمانيا.

وقال ميشائيل فويجتلندر، خبير سوق العقارات في معهد كولونيا للاقتصاد الألماني، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية: "مشكلة بناء المساكن هائلة".

وكان المعهد قد افترض في دراسة سابقة أنه يجب بناء 308 آلاف منزل جديد سنويا لتلبية الطلب على المساكن، ولكن الدراسة الجديدة قدرت الاحتياج حاليا بنحو 372 ألف منزل.

وعزت الدراسة تفاقم أزمة الإسكان - من بين أمور أخرى - إلى الهجرة، التي أصبحت في الآونة الأخيرة أقوى مما توقعه المعهد.

وفي العام الماضي، تم الانتهاء من بناء 295 ألف وحدة سكنية على مستوى البلاد. وكانت الحكومة الألمانية تهدف في بداية توليها السلطة إلى بناء 400 ألف وحدة سكنية سنويا.

وقال فويجتلندر: "علينا الآن زيادة نشاط البناء بشكل كبير"، مضيفا أن الضغط على سوق المساكن المستأجرة سيزداد بشكل كبير، مشيرا إلى أنه في المدن السبع الكبرى في ألمانيا يجرى بناء 59% فقط من المساكن المطلوبة، مضيفا أن الإيجارات الجديدة ارتفعت بشكل ملحوظ أكثر من ذي قبل، وخاصة في المناطق الحضرية.