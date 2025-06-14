ما هي الأهداف التي استهدفتها إيران في الهجوم على إسرائيل؟

قال المستشار الأعلى للقائد العام للحرس الثوري، العميد أحمد وحيدي، إن القواعد الجوية الإسرائيلية التي انطلقت منها الهجمات ضد إيران كانت من بين الأهداف التي جرى استهدافها.

وأضاف وحيدي، خلال مقابلة تلفزيونية: "في هذه العملية، كانت هناك أهداف متعددة قيد النظر، من بينها قاعدة نفاطيم الجوية، وكذلك مركز أودا الجوي الذي يضم مركز قيادة العمليات ومركز الحرب الإلكترونية، وهما من المواقع التي شُنّت منها الهجمات ضد إيران"، بحسب ما نقلته وكالة تسنيم للأنباء.

وتابع: "القاعدة الأخرى كانت قاعدة تل نوف بالقرب من تل أبيب، وقد تم استهدافها أيضًا. كذلك تم ضرب وزارة الدفاع والمراكز الصناعية والعسكرية التابعة لهذا الكيان في تل أبيب. في المجمل، تم تحديد أكثر من 150 هدفاً في هذه العملية، وقد تم تنفيذ الضربات عليها بدقة وعلى مراحل".

وأكمل: "كانت هذه العملية ضربة قاسية للكيان الصهيوني، وهذه الضربات قابلة للتكرار. لقد وجّهنا اليوم صفعة قوية لإسرائيل كي تدرك أنها وقعت في خطأ حسابي كبير".

وأوضح مستشار القائد العام للحرس الثوري: "لقد كانوا يظنون أنهم دمّروا بعض مراكز البنية التحتية العسكرية لدينا، وأن إيران في وضع يمكن مهاجمته، وكانوا يعتقدون أننا لن نرد. أما الآن، فقد أدركوا أنهم ارتكبوا خطأً استراتيجياً، وعليهم أن ينتظروا تبعاته، والتي ليست سوى البداية".

كما أفادت وكالة "تسنيم" بأن عددا من الطائرات الانتحارية من طراز "آرش" التابعة للجيش الإيراني تمكنت من إصابة أهداف محددة في عمق الأراضي المحتلة وتدميرها بالكامل.

وأوضحت "تسنيم" أنه في إطار العملية التي نفذها الجيش الإيراني باستخدام الطائرات بدون طيار ردًا على عدوان الكيان الصهيوني، تمكن عدد من الطائرات الانتحارية من طراز "آرش" التابعة للجيش الإيراني، قبل دقائق، من إصابة أهداف محددة في عمق الأراضي المحتلة وتدميرها بالكامل.