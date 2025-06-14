شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، مساء أمس الجمعة، العرض المسرحي "سجن النسا" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني، بحضور المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، والفنان محسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث، في الليلة الأخيرة للعرض لهذا الموسم.

وأعرب وزير الثقافة، عن إعجابه بعرض "سجن النسا"، مشيدًا بالأداء الراقي لفريق العمل، وما يطرحه العرض من قضايا إنسانية واجتماعية تمس الواقع المصري، مؤكدًا أهمية تقديم هذا النوع من العروض الجادة التي تُثري الساحة المسرحية وتلامس وجدان الجمهور.

وفي إطار الزيارة وعقب انتهاء عرض "كازينو"، من إخراج عمرو حسان، الذي يقدم بقاعة يوسف إدريس في مسرح السلام، حرص وزير الثقافة على المرور لتحية فريق العمل وتقديم الشكر لهم، مثمنًا جهودهم خلال فترة عرض العمل.

يُذكر أن عرض "سجن النسا" مأخوذ عن نص الكاتبة الراحلة فتحية العسال، ويشارك في بطولته هايدي عبدالخالق، وهنادي عبدالخالق، وشريهان الشاذلي، ونشوى حسن، وآية أبوزيد، وراندا جمال، وصافي فهمي، وليلة مجدي، ودعاء الزيدي، وليلى مراد، وجنى عطوة، وإيريني مجدي، وولاء الجندي، وتمثيل وغناء هبة سليمان، وأشعار أحمد الشريف، وألحان محمد عزت، وأزياء سارة شكري، وديكور محمود صلاح، وإضاءة محمود الحسيني، واستعراضات محمد بيلا، وإخراج يوسف مراد منير.