ناشئو اليد يتأهلون إلى دور الثمانية في بطولة العالم بمقدونيا

تأهل المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2000، إلى دور الـثمانية من كأس العالم، والمقامة حاليًا في مقدونيا،بعد فوزه على نظيره السلوفيني، ضمن مباريات دور الـ16من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول لصالح المنتخب الوطني بنتيجة "16-8"، والذي شهد سيطرة تامة من جانب أبناء مجدي أبو المجد المدير الفني للفراعنة.

وواصل لاعبو المنتخب الوطني، تألقهم في شوط اللقاء الثاني، ونجحوا في السيطرة على اللقاء والفوز بالمباراة بنتيجة "30-23".

وحصل عبد الرحمن حميد، حارس مرمى المنتخ، على أفضل لاعب في المباراة.

كان منتخب مصر قد تأهل لدور الـ16 بعد تصدر المجموعة الثانية ورفع رصيدها إلى 8 نقاط لتتأهل لدور الـ16، وعلى الجانب الآخر تعادل منتخبا فرنسا والسويد بنتيجة 32-32، في الجولة الاخيرة لحساب المجموعة الثانية ليرفع المنتخبان رصيدهما لـ7 نقاط، ليحتل المنتخب السويدي الوصافة بفارق الأهداف +50، أمام الديوك +40، ويمنحا منتخب مصر صدارة المجموعة بـ8 نقاط.

وكان منتخب الفراعنة قد حقق الفوز على السويد بنتيجة 32 / 29 فى أول لقاءاته بينما خسر من فرنسا 24 /28 في الجولة الثانية، ثم عاد من جديد للفوز على تايوان في الجولة الثالثة بنتيجة 36 /25 ، ثم فاز على كندا بنتيجة 47-20 في الجولة الرابعة.

وشهد تألق الفراعنة في اللقاءات السيطرة على ألقاب الأفضل، حيث حصل اللاعب أحمد هشام على هذا اللقب أمام السويد، بينما نجح مهاب سعيد في تحقيق هذا اللقب أمام تايوان قبل أن يخطفه عمر لطفي أمام كندا.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني، غدًا الخميس، الفائز من مباراة أيسلندا مع اليابان، والمقرر إقامتها مساء اليوم.