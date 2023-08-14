القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني أكثر من 60 فردا

قال المتحدث باسم المجموعة القتالية الروسية المركزية "سنتر"، ألكسندر سافتشوك، اليوم الاثنين، إن الوحدات المتقدمة للقوات هاجمت المجموعات الهجومية للواءين الميكانيكيين 63 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كرانسي ليمان، "وبلغت خسائر العدو أكثر من 60 فردا".

وأكد سافتشوك لوكالة تاس الروسية للأنباء، أنه "في اتجاه كرانسي ليمان، في منطقة تورسكي، ألحقت الوحدات المتقدمة للمجموعة الروسية، إضافة إلى الطيران الحربي، هزيمة بالمجموعات الهجومية للواءين الميكانيكيين الـ63 والـ67 للقوات المسلحة الأوكرانية، وتكبد العدو خسائر بلغت أكثر من 60 مقاتلا، وتم تدمير مركبة مشاة قتالية واحدة ومركبة مدرعة واحدة وشاحنتين صغيرتين ومدفع هاون للعدو من عيار 120 ملم".

وأشار، إلى أن مدفعية المجموعة القتالية المركزية صمدت أمام هجومين للطيران الأوكراني في اتجاه سفاتوفو، وقال إنه في هذا الاتجاه "صدت نيران مدفعية القوات المركزية محاولتي هجوم للمجموعات الهجومية للواء الـ66 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية، وخسر العدو 10 أفراد وتدمير مركبة مدرعة واحدة".

ووفقًا لسافتشوك، أسقط نظام الصواريخ المضاد للطائرات ستريلا 10 طائرة مسيرة أوكرانية بالقرب من بلدة بلاشانكا.

ولم يتسن التحقق من صحة هذه المعلومات من جهة مستقلة.