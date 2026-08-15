ترامب: مدة الانتشار للقوات البحرية لدعم العمليات ضد إيران ليست طويلة على النحو الكافى مطلقا

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، من شأن التأثير الذي يتركه بقاء البحارة الأمريكيين المنتشرين في الشرق الأوسط على متن حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" في البحر لفترة متواصلة قياسية معتبرا أن مدة الانتشار لم تكن طويلة بالقدر الكافي على الإطلاق، وذلك في الوقت الذي أثار فيه مشروعون ديمقراطيون مخاوف بشأن الصحة النفسية للبحارة ونقص الإمدادات على متن حاملة الطائرات.

وفي حديث مقتضب مع الصحفيين قبيل توجهه بالطائرة إلى نيويورك للمشاركة في فعالية تسلط الضوء على تراجع معدلات جرائم العنف في أنحاء الولايات المتحدة، نفى ترامب أن يكون أفراد من أسر البحارة قد أثاروا مخاوف بشأن طول مدة الانتشار، بل قال إن مدة الانتشار التي تجاوز 260 يوما "ليست فترة طويلة بما يكفي."

وقال ترامب، ردا على سؤال بشأن مدة الانتشار الطويلة، إن "حاملة الطائرات تتحرك الآن، أو ستتحرك في وقت قريب جدا، وسيجري استبدالها بحاملة أخرى مماثلة لها إلى حد كبير."

وتقوم حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" بدعم الحرب الأمريكية ضد إيران، ويضغط عدد من المشرعين الديمقراطيين، من بينهم عضوا مجلس الشيوخ ريتشارد بلومنثال عن ولاية كونيتيكت وروبين جاليجو عن ولاية أريزونا، من أجل محاسبة وزارة الدفاع الامريكية "البنتاجون" بشأن الأوضاع على متن الحاملة، والتي قال وزير الدفاع بيت هيجسيث أمس الخميس إنه قد "تم نقلها بصورة مغلوطة تماما."