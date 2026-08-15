الرئيس البرازيلي: أريد مناقشة الرسوم الجمركية مع واشنطن بجدية

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برغبته في إجراء مناقشات جادة بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على البرازيل، وذلك خلال مقابلة مع عدد من برامج البودكاست، اليوم الجمعة، في برازيليا، وفق وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف لولا، "أحسن معاملته، وهو أيضاً يعاملني بشكل جيد للغاية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية على البرازيل بناءً على أكاذيب مختلقة.

ويحاول لولا التواصل مع ترامب والحفاظ على اتصال مباشر معه، رغبةً في إجراء محادثة "وجهاً لوجه".

وقال: "عندما تريد الاتصال برئيس، يستغرق الأمر أحياناً شهراً لتحديد موعد للاجتماع، لأن الوقت والتاريخ لا يتوافقان دائماً، لكننا سنحدد موعداً، وآمل أن نجري محادثة جيدة".

وأضاف: "يمكنكم أن تكونوا على يقين من أنني هادئ جداً، ومستعد لمناقشة كيفية الدفاع عن مصالح البرازيل".