رويترز: حفتر ساعد في التوصل لاتفاق لإطلاق سراح رهينة أمريكي بغرب إفريقيا

قالت 4 مصادر لوكالة رويترز، إنه تسنى التوصل إلى اتفاق للإفراج عن رهينة أمريكي كان محتجزا لدى جماعة تابعة لتنظيم داعش الإسلامية في منطقة الساحل بغرب إفريقيا بمساعدة خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي.

وذكر أحد المصادر أن الرهينة، وهو طيار يعمل لدى منظمة تبشير مسيحية في النيجر، سُلم إلى سلطات شرق ليبيا في وقت متأخر من مساء أمس الخميس. ولم يُكشف من قبل عن دور ليبيا في التوصل إلى الاتفاق.

وبحسب الوكالة، يعكس دور حفتر في تحرير الرهينة الأمريكي كيفية ترسيخ مكانته باعتباره وسيطا أمنيا رئيسيا في منطقة الساحل، وهو أمر قد يستخدمه لكسب ود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وعمل المبشر كيفن رايدوت لدى منظمة "سيرفينج إن ميشين" الإنجيلية، وتعرض للاختطاف في النيجر في أكتوبر. ولم يتضح ما إذا كان قد تم تقديم أي شيء مقابل إطلاق سراحه. وقال أحد المصادر الأربعة إن الجانب الليبي دفع فدية، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأحجمت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق. ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق بشأن دور حفتر.

وكتب ترامب في منشور على منصات التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة تتطلع للترحيب برايدوت في الوطن.

والعام الماضي، اختطف 3 مجهولين رايدوت أثناء توجهه إلى مطار نيامي ثم توجهوا به إلى منطقة تيلابيري بغرب النيجر، حيث ينشط مسلحون إسلاميون مرتبطون بتنظيمي داعش والقاعدة.

ووضعت الولايات المتحدة مهمة استعادة رايدوت من بين أولوياتها القصوى في منطقة الساحل. ورفعت إدارة ترامب عقوبات عن مسئولين حكوميين كبار في مالي في وقت سابق من العام الجاري في مسعى لتأمين مرور طائراتهم عبر المجال الجوي للبلاد من أجل البحث عن الطيار.

وساد اعتقاد بين المسئولين على مدى أشهر أن رايدوت ربما جرى نقله إلى مالي. ولم تتضح بعد تفاصيل تسليم رايدوت إلى السلطات الليبية ورحلته إلى ليبيا.

وذكر اثنان من المصادر أن شريف ولد طاهر، وهو رجل أعمال مالي عربي له صلات بجماعات مسلحة وشبكات تهريب في المنطقة، قاد أحدث الجهود لتأمين إطلاق سراح رايدوت من يد الجماعة التي لها صلات بتنظيم داعش.