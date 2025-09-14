افتتاح معرض إبداعات عربية معاصرة بجاليري ضي المهندسين

افتتح الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون، مساء أمس السبت، بجاليري ضي المهندسين، معرض "إبداعات عربية معاصرة".

يستمر المعرض لمدة شهر، بمشاركة نخبة من كبار التشكيليين المصريين والعرب. ويعد بانوراما فنية وثقافية ثرية للتجارب العربية في مجال التشكيل، ويظهر مراحل مختلفة من المدرسة التشكيلية العربية، بمعايير ومقاييس متعددة، تشمل العمر والخبرة والتجربة الفنية، ليعد بمثابة حالة ثقافية واجتماعية مؤثرة على المستويين المحلي والعربي بما يتضمنه من تنوع واختلاف يتيحان فرصة أكبر للتعرف على مختلف الاتجاهات الفنية التي يجمع بينها خيط واحد هو الإبداع والتميز.

يضم المعرض أعمال الفنانين والدكاترة فرغلي عبد الحفيظ، أحمد نوار، رضا عبد الرحمن، أمل نصر، محمد عرابي، محمد عبد المنعم، عادل ثروت، سامي أبو العزم، صلاح المليجي، حسن غانم، فارس أحمد فارس، أيمن السمري، حسن عبد الفتاح، عبد الغفار شديد، عبد الوهاب عبد المحسن، وائل درويش، ميرفت الشاذلي، محمد التهامي، ومن الفنانين العرب التشكيلي السعودي عبد الله حماس وعبد الله إدريس، و الكويتي عبد الرسول سليمان، و الأردني حكيم جماعين، ومن العراق سعد الكعبي وسهير العثمان.

كما يضم المعرض أيضًا مجموعة من أعمال كبار الفنانين الراحلين، صلاح طاهر، عمر النجدي، وحسن محمد حسن، إلى جانب أعمال نحتية لكل من عبد المنعم الحيوان ومحمود أبو المجد وآدم حنين ومصطفي متولي والسيد عبده سليم وصلاح حماد وطارق الكومي وشمس القرنفلي وهشام نوار وآلاء يحي ومحمد درويش و رواء الدجوي.

ويشهد المعرض مشاركة عدد من الوجوه الشابة أبرزهم الدكتور محمد التهامي، أحمد سليمان، داليا نجم وعمر سمادة ورضوى نور.