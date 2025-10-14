مسئول دولي: أداء تركيا يفوق المتوسط العالمي في رفع كفاءة الطاقة

قال رئيس مكتب كفاءة الطاقة والتحولات الشاملة في وكالة الطاقة الدولية، برايان ماذرواي، في تصريح خاص للأناضول ، إن تركيا حققت في السنوات الأخيرة تقدماً يفوق المتوسط العالمي في مجال كفاءة الطاقة وتعزيز أمن الإمدادات، في ظل التزايد السريع في الطلب العالمي على الكهرباء.

وأوضح ماذرواي، أن الزيادة في استهلاك الطاقة، تُفاقم الطلب العالمي على الكهرباء بوتيرة متسارعة، مما يُشكل ضغطاً على الحكومات التي تسعى إلى تحقيق أهداف كفاءة الطاقة.

وأكد أهمية كفاءة الطاقة في تركيا، قائلاً: "بالإضافة إلى التزامها الراسخ بأهداف المناخ، تُدرك تركيا أيضاً أن كفاءة الطاقة تُتيح فرصاً كبيرة لتحقيق الازدهار الاقتصادي وأمن الطاقة وخفض تكاليف الطاقة المنزلية".

وفيما يتعلق بأهداف تركيا لعام 2030، والتي تشمل مبادرات توفير الطاقة، قال ماذرواي: "إنه لمن دواعي السرور تحديد هذا الهدف الطموح. لقد زادت تركيا من كفاءة استخدامها للطاقة بوتيرة أسرع بكثير من المتوسط ​​العالمي في السنوات القليلة الماضية".

وأكد أن كفاءة الطاقة ليست مجرد مفهوم نظري بل تتطلب تطبيقا عمليا.

وأضاف، "من الجيد أن نرى عزم تركيا على اتخاذ خطوات أسرع في هذا المجال. أعتقد أن تركيا تمتلك جميع الفرص اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، وستعود هذه الجهود بفوائد كبيرة على المواطنين والشركات".