تحطم مقاتلة من طراز سو-30 في شمالي روسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحطمت طائرة مقاتلة من طراز سو-30 خلال طلعة تدريبية في منطقة كاريليا بشمال روسيا.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية يوم الخميس أن وزارة الدفاع في موسكو أكدت مقتل كلا الطيارين في الحادث.

وأفادت السلطات بعدم وقوع المزيد من الضحايا على الأرض. وذكرت التقارير إن الطائرة تحطمت في منطقة غير مأهولة.

وجرى تطوير الطائرة سو-30 في نهاية الحقبة السوفيتية، وكانت رحلتها الأولى في نهاية عام 1989.

وتستخدم روسيا الطائرة المقاتلة متعددة المهام بشكل مكثف في حربها ضد أوكرانيا، المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. وتستخدم الطائرة سو-30 لمراقبة المجال الجوي ومهاجمة الأهداف الأرضية في الدولة المجاورة.

ووفقا لتقارير إعلامية، تم اسقاط حوالي اثنتي عشرة طائرة من هذا الطراز حتى الآن خلال الحرب.