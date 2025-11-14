مؤسس ويكيبيديا يرفض انتقادات ماسك وينفي سيطرة اليسار على المنصة

دافع مؤسس ويكيبيديا جيمي ويلز، 59 عاما، عن الموسوعة الإلكترونية ضد ادعاء إيلون ماسك بأن لديها تحيزا سياسيا يساريا.

وقال ويلز في حفل إطلاق النسخة الألمانية من كتابه "القواعد السبع للثقة" في برلين يوم الخميس: "إذا كان السؤال هو: هل سيطر نشطاء اليسار المتطرف على ويكيبيديا؟ فالإجابة هي لا".

وتساءل: "هناك شغف حقيقي بالحياد، وكيف نتعامل مع جميع جوانب النقاش بإنصاف؟".

وقال ويلز إنه من الطبيعي أن تكون بعض المقالات الأكثر تحديدا متحيزة، خاصة إذا كانت المشاركة مكتوبة من قبل شخص واحد يحمل وجهة نظره الخاصة. وذكر أن الأمر حينها يقع على عاتق مؤلفين آخرين لجعلها أكثر توازنا.

وأكد ويلز أن مجتمع ويكيبيديا يجب أن يتعامل مع انتقادات الحياد بشكل بناء ويفحصها بعين ناقدة.

ويجري إنشاء وتحرير المدخلات على الموقع من قبل المستخدمين. وقال ويلز إن ويكيبيديا تريد التوصل إلى رؤية توافقية تكون عادلة للجميع وتوضح النقاش، بدلا من الانحياز إلى أي طرف فيه.

ولطالما اتهم الملياردير إيلون ماسك ويكيبيديا بالتحيز السياسي، مدعيا أنها تعكس آراء يسارية. وقد انحاز ماسك نفسه بشكل متزايد إلى المواقف اليمينية.