الحزب المعارض الرئيسي يشيد بموافقة البرلمان على عزل الرئيس الكوري الجنوبي

رحب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، اليوم السبت، بقرار الجمعية الوطنية (البرلمان) بعزل الرئيس يون سوك يول لقيامه بفرضه الفاشل للأحكام العرفية، ووصفه بأنه انتصار للشعب.

وأدلى زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان داي، بهذا التصريح أثناء لقائه مع الصحفيين بعد التصويت، وأعرب عن تقديره لجميع أولئك الذين أيدوا عزل يون، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال: "لقد حققنا انتصارا تاريخيا للديمقراطية بفضل كل من تجمعوا أمام الجمعية الوطنية وطالبوا بصوت عال وبحماس بحماية الدستور والديمقراطية".

وأكد أن عزل يون "ليس سوى الخطوة الأولى" نحو حل الأزمة التي اندلعت عقب إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الجاري، وتعهد بالدفع نحو إجراء تحقيق شامل في قضية يون وغيره من "المتواطئين في التمرد".

كان نواب البرلمان في كوريا الجنوبية، قد صوتوا اليوم السبت، بالموافقة على عزل الرئيس يون سوك يول، من منصبه، بسبب إعلانه الأحكام العرفية، التي استمرت ساعات قليلة، ثم ألغيت، في وقت سابق الشهر الجاري. وأقرت الجمعية الوطنية اقتراح العزل بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 صوتا.