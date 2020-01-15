 السيسي: أشيد بالأداء المتميز لقواتنا المسلحة واستعدادها الدائم للقيام بواجبها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيسي: أشيد بالأداء المتميز لقواتنا المسلحة واستعدادها الدائم للقيام بواجبها

هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 15 يناير 2020 - 6:57 م | آخر تحديث : الأربعاء 15 يناير 2020 - 6:57 م

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن شرفه بافتتاح قاعدة «برنيس» العسكرية، اليوم الأربعاء، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر.

وقال عبر صفحته الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأربعاء، «شرفت اليوم بافتتاح قاعدة برنيس وتابعت استعدادات مختلف أسلحة وأفرع القوات المسلحة المصرية»، مشيدًا «بالأداء المتميز للقوات المسلحة واستعدادها الدائم للقيام بواجبها في الدفاع عن هذا الوطن».

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، قاعدة «برنيس»، أكبر قاعدة عسكرية بمنطقة البحر الأحمر، كما شهد المرحلة الختامية للمناورة «قادر 2020».

 

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