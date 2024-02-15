3 شهداء في قصف إسرائيلي على سيارة وتجمع لمواطنين بمدينة غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين على الأقل، وجرح آخرون، حالة عدد منهم خطيرة، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي سيارة ومجموعة من المواطنين في مدينة غزة.

وقصف الطيران الحربي الإسرائيلي، مركبة، ومجموعة من المواطنين في شارع الجلاء بغزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين، وجرح خمسة آخرين، فيما أحدث القصف دمارا في الممتلكات والمباني المحيطة.

كما شن الاحتلال غارات جوية على حيي الصبرة والزيتون جنوب المدينة، وأطلقت مدفعيته عدة قذائف تجاه منطقة الشيخ عجلين غربا، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28663 شهيدًا و 68395 جريحًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحة غزة، إن الاحتلال ارتكب تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 87 شهيدًا و 104 جرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.