الأردن يسجل 82 وفاة و9417 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 82 وفاة و 9417 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في المملكة اليوم الإثنين، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 5428 والإصابات إلى 486 ألفا و470.



وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 79 ألفا و 723 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 491 حالة، فيما غادرت 328 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).



ولفت الموجز إلى تسجيل 5124 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 401 ألف و 319 حالة.



وأضاف الموجز أن 48 ألفا و638 فحصا مخبريا أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 5 ملايين و223 ألفا و283 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 36ر19%.